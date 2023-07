Juan Manuel Cruz, figlio del Jardinero Julio Cruz, è vicino a lasciare il Banfield ed approdare in Serie A all’Hellas Verona

Secondo quanto riportato da Tuttosport, all’Hellas Verona potrebbe arrivare un figlio d’arte, il terzo in Serie A in questa sessione di mercato: il nome è quello di Juan Manuel Cruz.

Figlio del Jardinero, attaccante come papà, ha il contatto in scadenza con il Banfield il 31 dicembre 2023. E gli scaligeri valuta di accelerare il trasferimento già in estate.

