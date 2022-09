Simone Verdi, centrocampista del Verona, si è presentato ai nuovi tifosi in conferenza stampa pochi istanti fa

CONDIZIONE – «Sono stato fuori rosa al Torino quindi mi servirà un po’ di tempo per tornare a regime. Al momento vorrei evitare problemi fisici. A pieno tornerò dopo la sosta, ma già domenica potrei andare in panchina poi il mister farà le sue valutazioni. Qui mi hanno accolto molto bene e ho trovato un gruppo coeso.

JURIC – «Non ho mai avuto problemi con lui, siamo sempre andati d’accordo. Ti dice le cose in faccia. Lo scorso anno ho preferito andare a Salerno per rimettermi in gioco poi in estate abbiamo condiviso il fatto che non potessi più restare a Torino. Poi sulla cessione ci sono state delle complicazioni. Ero a scadenza e nessuno voleva pagare cifre per comprarmi così ho deciso di rinnovare con il Torino per permettere la mia cessione in prestito con diritto di riscatto. Verona Mi hanno cercato sin dall’inizio».

SERIE A – «Il campionato italiano è sempre stato difficile, quest’anno c’è una spaccatura tra le squadre di vertice, che si sono rinforzate tantissimo, e tutte le altre. La lotta salvezza è molto complicata, ma dobbiamo pensare a noi stessi».

