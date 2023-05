Le parole di Marco Zaffaroni, tecnico dell’Hellas Verona, dopo il pareggio dei gialloblu contro l’Empoli

Marco Zaffaroni ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio del Verona contro l’Empoli. Di seguito le sue parole.

COSA DICE AL GRUPPO – «Dice che bisogna rialzarsi subito, tornare a lavorare perché ci sono altri 90 minuti. La delusione è grande perché la gara era all’ultimo minuto. Una delusione enorme perché la vittoria ci avrebbe dato uno slancio incredibile. La delusione deve essere momentanea e poi dobbiamo ripartire. Abbiamo guadagnato un punto ed è ancora tutto aperto. Ci sono tutte le premesse per ripartire alla grande».

COME MAI NON HA GIOCATO VERDI – «Non ha ancora recuperato da un problema che non è grandissimo ma che lo ha tenuto fuori in questi giorni. Il motivo è questo».

DA COSA É CAUSATO IL PASSO DELLA SQUADRA – «È una formazione dettata molto da un discorso di condizione e da un discorso fisico. È normale che quello che stiamo pagando è la rincorsa che dura da mesi e mesi. E’ una rincorsa che ci ha portato a spendere energie nervose superiori alle altre. Sappiamo bene che queste energie sono quelle che ti stancano di più. In questo momento le scelte sono dovute molto a questo. C’è un grande rammarico per il gol preso alla fine ma se andiamo a vedere la classifica siamo alla pari con lo Spezia, c’è da giocare altri 90′ minuti e dobbiamo ricaricarci subito perché è tutto ancora aperto».

IL PIANO TATTICO DECISIVO PER LA SALVEZZA – «Il discorso tattico è sempre importante ma negli ultimi minuti di queste partite è tutto dettato da discorsi nervosi ed emotivi. I 90 minuti che arriveranno saranno molto importanti tutti gli aspetti. Si dice che si deve giocare con la testa libera ma la testa pesa come si è visto anche oggi. Dobbiamo avere la capacità da un punto di vista nervoso di stare dentro alla partita e oggi sono contento perché i ragazzi sono stati eccezionali sotto tanti punti di vista».

