Il centrocampista del PSG Verratti potrebbe ritornare in Italia, e l’Inter sta facendo più di un pensiero sull’ex Pescara

Secondo quanto riportato da Repubblica, il centrocampista del PSG Verratti vuole ritornare in Italia, e le offerte non mancano: considerando che il giocatore non ha mai giocato in Serie A essendo passato dal PSG.

Tra Juve e Napoli ci sarebbe anche l’Inter, ma attualmente non risulta un vero e proprio affondo visti i 12 milioni d’ingaggio e i 50 che chiede la società francese.

Verrati-Inter, vicino il ritorno in Italia. La situazione

