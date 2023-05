Ci sarà un nuovo processo sia nei confronti della società Juventus che per quanto concerne l’ex presidente bianconero Agnelli

Secondo quanto riportato dall’ANSA, per la Juventus non è ancora finita in termini di processi nonostante sia arrivata oggi la sentenza definitiva.

Il 15 giugno l’ex presidente bianconero Andrea Agnelli verrà nuovamente processato visto che non accettato di patteggiare con la corte.

L’articolo Processo Juventus, nuovo processo a giugno. Guai anche per Agnelli proviene da Inter News 24.

