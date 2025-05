A poche ore dalla finale di Champions si continua a parlare di futuro in casa Inter: via Inzaghi, i nerazzurri rischiano la beffa dalla Juve

Tutto in gioco e no, non è soltanto una questione di finale di Champions. L‘Inter si gioca tutto, in campo con il Psg, fuori con la decisione sul futuro di Simone Inzaghi.

Questa sera, dopo la finale, si capirà qualcosa di più. Vittoria o sconfitta, l’ufficio facce ed interpretazioni potrà dare il primo verdetto: resta o va via? Senza un annuncio alla Mourinho, si dovrà aspettare qualche giorno per capire se il tecnico piacentino si è fatto convincere dalle offerte faraoniche arabe o da qualche altra proposta estera (ma occhio alla Juve) oppure se il legame con l’Inter è stato più forte di tutto.

Nel primo caso Marotta dovrà trovare rapidamente un sostituto e l’obbligo dell’attesa ha già fatto fuggire via quello che era il primo vero obiettivo: Massimiliano Allegri. Il livornese ha detto di sì al Milan dopo aver atteso notizie da Napoli, dove Conte ha deciso di restare. Ed allora resta Cesc Fabregas, altro tipo di calcio rispetto ad Allegri e Inzaghi, magari senza esperienza in top club da allenatore, ma sicuramente con idee che lo rendono un potenziale big della panchina. Fabregas dunque, ma attenzione perché c’è la Juventus in agguato.

Inter, la Juventus si fionda su Fabregas

Fallito il progetto Thiago Motta, mandato via Giuntoli, la Juventus ha deciso di ripartire da Giorgio Chiellini. Sarà lui, insieme a Comolli, a scegliere il nome del nuovo allenatore bianconero.

La permanenza di Conte al Napoli ha cambiato i piani juventini ed ora è caccia al nome giusto: la permanenza di Tudor diventa possibile, mentre c’è un ritorno di fiamma per Gasperini e il sempre caldo nome di Mancini. Ma tra le alternative potrebbe spuntare anche il nome di Cesc Fabregas. Lo spagnolo si è conquistato la stima di tutti con il suo lavoro al Como e potrebbe essere un profilo ideale per dare un taglio netto con il passato.

Certo, a Torino vorrebbero puntare su un tecnico esperto, evitare ulteriori esperimenti, ma di papabili liberi non ce ne sono molti. Ed allora il nome di Fabregas potrebbe prendere corpo, segnare una nuova linea da seguire, magari iniziare anche un’inversione di tendenza soffiandolo all’Inter e lanciare la sfida che andrà poi vinta soprattutto sul campo. Una finale, pochi giorni ancora e per tutti arriverà il momento della verità.