La dirigenza nerazzurra sonda un attaccante del Manchester United: l’Inter si prepara a chiudere il colpo decisivo

È arrivata la resa dei conti: questa sera andrà finalmente in scena l’attesissima la finale di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain. Novanta minuti per sognare, per toccare il cielo con un dito dopo 15 anni dall’ultima vittoria nella più prestigiosa competizione europea con Mourinho alla guida. A Monaco di Baviera il fischio d’inizio è in programma alle ore 21:00: l’eventuale vittoria del “Demone” di Piacenza potrebbe portarlo alla consacrazione definitiva.

Dopo Herrera e Mourinho, Simone Inzaghi è diventato il secondo allenatore della storia nerazzurra ad aver raggiunto più di una volta la finale di Champions League con l’Inter. Nonostante il futuro del piacentino sia ancora in bilico, Inzaghi e i suoi ragazzi hanno la mente rivolta solo alla finalissima. Di futuro se ne parlerà a fine partita, o meglio nei giorni successivi, probabilmente la settimana prossima in un incontro con la dirigenza interista.

Ma la paura che quella con il PSG possa essere l’ultima partita dell’ex Lazio alla guida dell’Inter è un’ipotesi possibile, dato l’assiduo corteggiamento dell’Al Hilal, e la ricca offerta per il piacentino: 50 milioni per due stagioni.

Dopo l’attesa finale, la dirigenza nerazzurra inizierà a fare i propri bilanci in ottica mercato, non solo per valutare un possibile sostituto di Inzaghi, ma anche per rinforzare i vari reparti. In questi mesi l’Inter non è stato con le mani in mano, anzi ha messo a segno già due colpi di mercato: Sucic e Luis Henrique. Rinforzi utili anche considerando il prossimo impegno della squadra nerazzurra negli Stati Uniti d’America per il Mondiale per Club.

L’Inter su Marcus Rashford del Manchester United

Sucic e Luis Henrique non sembrerebbero gli unici innesti sondati dalla dirigenza: Marco Materazzi, ex giocatore del club della Madonnina, con cui è stato per ben cinque volte Campione D’Italia, e Campione D’Europa nella stagione 2009/10 con José Mourinho, ha fatto delle rivelazioni importanti sulle prossime mosse di mercato di Marotta.

L’ex difensore nerazzurro, intervenuto ai microfoni di Online Betting Guide, ha rivelato un possibile profilo da sondare: “Un giocatore per l’Inter? Penso che Marcus Rashford potrebbe giocare per l’Inter”. Il classe 1997, ala sinistra di proprietà del Manchester United e attualmente in prestito all’Aston Villa, potrebbe essere una chiara mossa di mercato per rinforzare il reparto offensivo nerazzurro.

Dopo aver trascorso metà della scorsa stagione in prestito all’Aston Villa, in cui ha fornito 6 assists e siglato 4 goal in 17 partite disputate, il 27enne di Manchester potrebbe tornare sul mercato in estate: secondo le ultime indiscrezioni, Rashford potrebbe essere reso disponibile a titolo definitivo dallo stesso United.