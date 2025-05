Il Milan ha premuto il tasto reset, dopo una stagione al di sotto delle aspettative, culminata con il mancato accesso diretto alla Champions League e un evidente disallineamento tra progetto tecnico e risultati.

Il club ha deciso di affidare il futuro a una coppia esperta e ambiziosa: Massimiliano Allegri in panchina e Igli Tare nel ruolo di direttore sportivo. Due nomi che rappresentano un chiaro segnale di svolta, non soltanto per il passato che li accompagna, ma anche per il tipo di lavoro che si prevede nei prossimi mesi. L’obiettivo è uno solo: riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo. Ma per farlo serviranno investimenti importanti e interventi chirurgici in ogni reparto. In difesa, la situazione è tutt’altro che solida e il futuro incerto di molti elementi della retroguardia rendono urgente l’arrivo di almeno un centrale di spessore.

A centrocampo serviranno forze fresche e muscolari, capaci di dare sostanza a un reparto spesso troppo dipendente da Reijnders. Il lavoro più complesso, però, riguarderà probabilmente l’attacco. Con il ritorno di Tammy Abraham alla Roma e i dubbi sul riscatto di Jovic, l’unica certezza oggi risponde al nome di Santiago Gimenez, che però non può reggere da solo il peso dell’intero reparto offensivo. Tare e Allegri stanno lavorando in sinergia per individuare le pedine giuste, sia in Italia che all’estero. E se i nomi di Lorenzo Lucca e Nikola Krstovic sono sul taccuino dell’albanese, c’è una suggestione che potrebbe infiammare il mercato estivo.

Allegri punta tutto su Kean: il Milan paga la clausola

Moise Kean, dopo una stagione sorprendente alla Fiorentina con 25 gol e 3 assist, è tornato a far parlare di sé. L’attaccante italiano, rigenerato sotto la guida tecnica di Raffaele Palladino, è uno dei pochi veri terminali offensivi in grado di abbinare fisicità, velocità e senso del gol. E proprio Allegri, che lo conosce benissimo dai tempi della Juventus, sarebbe entusiasta di riaverlo alle proprie dipendenze.

La Fiorentina, nonostante il cambio in panchina e l’addio annunciato di Palladino, non vorrebbe privarsi del suo bomber. Ma il contratto di Kean contiene una clausola rescissoria da 52 milioni di euro, una cifra importante ma alla portata di un Milan determinato a ricostruire su basi solide e su cessioni eccellenti. Il progetto tecnico ruoterà anche attorno alla capacità di Tare di individuare il profilo giusto: tra Bundesliga e Serie A, le opzioni non mancano, ma Kean rappresenta il connubio perfetto tra affidabilità, potenziale e conoscenza del calcio italiano. Se la clausola verrà effettivamente esercitata, sarà il segnale definitivo che il Milan fa sul serio.