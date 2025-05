Conte resta al Napoli e la notizia esplode come una bomba: la Juventus pensa a Inzaghi, lo scenario scuote anche l’Inter.

Succede tutto in poche ore. Silenzi, mezze frasi, poi l’indiscrezione che fa saltare il banco. Antonio Conte avrebbe deciso di restare al Napoli. Non una voce qualunque, ma una scelta che, se confermata, cambia di colpo le carte sul tavolo del valzer delle panchine in Serie A.

La notizia ha cominciato a circolare prima sottotraccia, poi si è fatta strada con forza fino a diventare una certezza sempre più solida. E in mezzo a questa nuova realtà, ecco che arriva un’altra indiscrezione, forse ancora più clamorosa.

Inzaghi alla Juventus, la notizia scuote la serie A

A riportarla è Il Messaggero: se davvero Conte dovesse dire no al ritorno alla Juventus, allora John Elkann sarebbe pronto a fare una mossa pesantissima: chiamare Simone Inzaghi. Sì, proprio lui l’allenatore dell’Inter. L’uomo che ha portato i nerazzurri fino alla finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Una mossa che, al solo pensiero, fa tremare i tifosi delle due squadre più rivali d’Italia.

Perché se c’è qualcosa che spiazza, è proprio l’idea che il tecnico simbolo dell’ultimo ciclo interista possa sedersi sulla panchina bianconera. Inzaghi, dal canto suo, è concentrato sulla finale. Però, inutile nasconderlo, certe notizie non passano inosservate nemmeno ai diretti interessati.

Infatti, secondo quanto trapelato, Elkann avrebbe deciso di intervenire personalmente nella questione allenatore, segno evidente che in casa Juventus la questione è tutt’altro che ordinaria. Non basta più un profilo di esperienza o un nome giovane da valorizzare. Serve qualcuno che possa riportare identità, gioco e risultati. E chi meglio di Inzaghi, che ha dimostrato di sapere gestire gruppi complicati, reggere la pressione e ottenere risultati anche in Europa?

Però c’è un dettaglio che rende tutto ancora più intricato. La possibile chiamata a Inzaghi arriverebbe a prescindere dall’esito della finale di Champions. Questo significa una cosa sola: la Juventus lo vuole davvero. Non è un piano B. È una scelta netta, forte, che va oltre il risultato di una singola partita. E questo mette l’Inter davanti a uno scenario che fino a qualche giorno fa sembrava fantascienza. Perdere l’allenatore simbolo, per mano dell’avversaria storica, sarebbe uno shock difficile da digerire.

D’altra parte, Conte che resta al Napoli è già di per sé una notizia che sposta. Non solo perché allontana definitivamente il suo ritorno a Torino, ma anche perché rafforza la sensazione che il club partenopeo voglia tornare protagonista a lungo termine. E la Juve, che aveva costruito su Conte molte delle sue speranze di ripartenza, ora si trova a dover riscrivere tutto. Ma se davvero l’idea è quella di affidarsi a Simone Inzaghi, allora possiamo prepararci a un’estate caldissima. Perché a questo punto, nel valzer delle panchine, nulla è più scontato. E tutto può succedere.