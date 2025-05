L’Inter vuole restare al top del calcio europeo e prepara nuovi investimenti per non perdere terreno. Parte l’intreccio Thuram-Donnarumma.

A Milano non si fanno troppi giri di parole: lo scudetto perso fa male. Senza ombra di dubbio, i meriti del Napoli sono evidenti, ma in casa nerazzurra resta la sensazione di un’occasione buttata. E questo, si sa, è il genere di ferita che non guarisce in fretta.

Per questo motivo, la dirigenza dell’Inter ha già messo in moto la macchina del rilancio. L’obiettivo è chiaro: restare ai vertici del calcio che conta, in Italia e in Europa. E per farlo, serve investire. Investire ancora, di più e meglio.

Inter Donnarumma cambia tutto

Non si tratta soltanto di migliorare una rosa già forte, ma di consolidare una mentalità vincente che deve diventare permanente. In questo senso, non sorprende che i vertici nerazzurri stiano valutando l’idea di affondare il colpo per un nome pesante come quello di Gianluigi Donnarumma. Gigio, in fondo, non ha bisogno di presentazioni. In Italia lo conosciamo tutti. Dal suo esordio giovanissimo con il Milan, alla consacrazione definitiva con la Nazionale, fino all’avventura francese al Paris Saint-Germain dove, a dirla tutta, ha fatto vedere di che pasta è fatto.

Che l’Inter stia monitorando la situazione non è un mistero. Anzi, dalle parti di Viale della Liberazione la mossa è considerata tutt’altro che fantasiosa. Anche perché il Paris, proprio in queste settimane, avrebbe messo gli occhi su Marcus Thuram. L’attaccante francese, esploso in questa stagione sotto la guida di Inzaghi, è uno dei profili che fanno gola all’estero. E il PSG, in particolare, lo considera un possibile rinforzo per il proprio reparto offensivo. Ecco quindi che l’asse Milano-Parigi si fa sempre più caldo, con un intreccio che potrebbe rivelarsi decisivo.

La possibilità di uno scambio, o comunque di una doppia operazione incrociata, è concreta. E l’Inter non vuole farsi trovare impreparata. Proprio per questo, parallelamente, sta già valutando nomi alternativi per sostituire eventualmente Thuram. Il mercato offre spunti interessanti, ma trovare un profilo all’altezza non sarà facile. Thuram ha portato dinamismo, tecnica e una presenza costante nella manovra offensiva nerazzurra.

Perderlo sarebbe un duro colpo, ma l’arrivo di Donnarumma potrebbe rappresentare un colpo di prestigio assoluto. Un segnale forte, di quelli che non passano inosservati. E’ chiaro che il 2025 soprattutto per Gigio Donnarumma ed il Paris Saint-Germain ha cambiato le carte in regola, i parigini sanno bene che hanno in casa loro un grande campione e difficilmente lo lasceranno andar via.

La prossima stagione, insomma, si preannuncia infuocata già prima del fischio d’inizio. L’Inter non si accontenta di aver lottato. Vuole vincere. E per riuscirci, è pronta a prendersi dei rischi. A fare mosse audaci. A costruire, pezzo dopo pezzo, una squadra che possa competere alla pari con le grandi d’Europa. Perché restare in alto, nel calcio moderno, è ancora più difficile che arrivarci. E l’Inter, questo, lo ha capito benissimo.