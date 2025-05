Il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, è pronto a strappare un big rossonero al Milan: beffa clamorosa per la società di Milanello

In un’estate che si prospetta caldissima sul fronte della sessione di mercato, già a poco più di un mese dall’inizio del consueto calciomercato iniziano i primi incastri tra i club di Serie A.

Il destino di Simone Inzaghi, pienamente concentrato sulla finalissima di Champions League contro il Paris Saint-Germain, è ancora tutto da scrivere. Corteggiato da qualche tempo dall’Al-Hilal, l’ex Lazio potrebbe lasciare in estate l’Inter grazie ad un’offerta monstre da parte del club saudita: 25/30 milioni di euro all’anno, più bonus e benefit. Gli intermediari sono a lavoro per chiudere l’operazione.

Offerta che sembrerebbe aver fatto vacillare lo stesso Inzaghi, che dopo quattro anni di permanenza al club della Madonnina, potrebbe definitivamente salutare Milano.

Se sul fronte delle panchine si iniziano a delineare i profili che prenderanno le redini di alcune squadre, sul fronte degli innesti è ancora precaria la permanenza di diversi big nelle rispettive squadre. Tra questi il futuro di Theo Hernandez è ancora incerto, e rischia di viverlo lontano dal Milan: il difensore francese sembrerebbe aver destato l’interesse proprio dall’Al-Hilal.

Inzaghi e Theo Hernandez insieme all’Al-Hilal, il difensore del Milan ha dato il via libera

In Arabia quindi il tecnico piacentino potrebbe ritrovare una vecchia conoscenza della Serie A, proveniente dalla sponda rossonera del Naviglio. L’Al-Hilal ha intenzione di rinforzare la rosa con nuovi innesti e ha guardato in casa Milan per cercare il prossimo difensore che potrebbe vestire la maglia saudita. Theo Hernandez, in scadenza di contratto con il Milan a giugno 2026, sembrerebbe il giusto rinforzo per il club.

Il calciatore della Nazionale francese sembra agli sgoccioli della sua esperienza in rossonero. Con il discorso sul rinnovo ancora in sospeso, Theo Hernandez sarà la seconda cessione certa, dopo Reijnders al Manchester City, del Diavolo. Stando alle ultime dichiarazioni di Rudy Galetti di TeamTalk: “L’Al-Hilal sta negoziando dietro le quinte con Theo Hernandez da oltre un mese“. E continua che il numero 19 rossonero “ha già dato il via libera per continuare i colloqui e valutare l’intera portata dell’offerta”.

Un’indiscrezione che rivela la volontà dello stesso difensore di cambiare aria e andare lontano dalla Capitale lombarda. In tutto ciò la società di Milanello potrebbe chiedere circa 40 milioni di euro per il cartellino del francese, recentemente anche accostato alla Juventus, oltre che al Real Madrid da cui è stato acquistato prima di andare al Milan.