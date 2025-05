Sgambetto Inter: un nerazzurro, e un innesto, già da tempo puntato dalla dirigenza meneghina, sono entrati nel mirino del Napoli

Archiviati i festeggiamenti per il quarto scudetto vinto dal Napoli, la società inizia già a pensare al futuro. Ormai con la certezza della permanenza di Antonio Conte al Napoli, la dirigenza azzurra valuta anche i possibili innesti per la prossima stagione. Tra le priorità: rinforzare il centrocampo e potenziare l’attacco.

Il patron del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, ha le idee ben chiare: vuole dare garanzie al tecnico salentino. Il presidente è intenzionato a sondare colpi funzionali al progetto del club campano. Tra conferme, cessioni e nuovi innesti, prende forma una sessione estiva che si preannuncia calda.

Il Napoli punta Davide Frattesi dell’Inter e Jonathan David già sondato dai nerazzurri

Nel mirino del club ci sono due profili che fanno rumore: Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter reduce da una stagione in crescita, e Jonathan David, attaccante già da tempo osservato con attenzione proprio dalla società nerazzurra. Un doppio sguardo che sa di sgambetto alla rivale milanese, sia in chiave presente che futura.

In quest’ottica, gli azzurri hanno messo nel mirino due nomi che suonano familiari al club di Giuseppe Marotta. Il Napoli starebbe infatti monitorando Davide Frattesi e Jonathan David per la prossima stagione. Se il primo fa attualmente parte della rosa di Simone Inzaghi, il secondo è tra gli obiettivi di mercato dell’Inter ormai da qualche tempo.

Davide Frattesi pur non essendo un titolare fisso nell’undici di Inzaghi, ha dimostrato di essere un elemento prezioso nella rotazione nerazzurra. Il Napoli lo vede come l’uomo giusto per il centrocampo di Conte. Anche se non sarà semplice per la dirigenza nerazzurra cederlo con molta facilità: l’Inter lo valuta come una pedina importante anche per il futuro. Il 25enne piace moltissimo alla dirigenza meneghina, che al momento dovrà ancora attendere, almeno fino alla finalissima di Champions League, tra Inter e PSG.

Mentre il canadese, in scadenza con il Lille, potrebbe rivelarsi un rinforzo ottimale sul fronte offensivo. Grazie al suo ruolo di protagonista nei cinque anni vissuti tra le fila francesi, con cui ha siglato 109 reti totali, il 25enne potrebbe rivelarsi uno degli uomini mercato più ambiti di questa stagione. Nonostante il forte interesse da parte dell’Inter, il Napoli, tuttavia, sembra intenzionato a bruciare la concorrenza e tentare di avviare i primi contatti per sondare la disponibilità del club francese.