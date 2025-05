Lautaro martinez e l’Inter si preparano alla tanto attesa finale di Champions League contro il Psg: cosa può cambiare in seguito.

Lautaro Martinez e l’Inter si preparano all’attesissima finale di Champions League contro il Psg. Un match che non vale tantissimo solo per una questione economica e di prestigio, ma anche perché per i nerazzurri ha il sapore di una rivincita rispetto alla finale del 2023 persa contro il Manchester City con qualche rammarico di troppo.

Per evitare di rivivere una notte così tanto amara, la squadra allenata da Simone Inzaghi vorrà dare davvero il massimo per fare esplodere di gioia milioni di tifosi in tutto il mondo.

Per riuscirci, ci vorrà però probabilmente la migliore prestazione dell’intera stagione. E dopo la finale? Tante cose all’interno dell’Inter potrebbero campioare dopo il match decisivo di Monaco, e non ci riferiamo solo al futuro di Simone Inzaghi: clamorosamente, infatti, pure Lautaro Martinez potrebbe finire in bilico.

Inter, le sirene dall’estero chiamano Lautaro: dove potrebbe andare

Lautaro martinez potrebbe lasciare l’Inter, secondo El Chiringuito TV. L’Atletico Madrid sarebbe pronto a dare l’assalto a Lautaro Martinez nel corso della prossima estate. A quanto pare, sempre secondo questa indiscrezione, l’arrivo del Toro sarebbe possibile solo in caso di separazione con Griezmann. Se il fenomenale attaccante lascerà i Colchoneros, Lautaro è in cima alla lista dei possibili sostituti, anche se non sarebbe una operazione facile.

La posizione dell’Inter a riguardo, infatti, è sempre molto netta. I nerazzurri considerano l’argentino incedibile, a meno che non ci sia un’offerta irrinunciabile, ben superiore ai 100 milioni di euro. Inoltre, potrebbe comunque non bastare. Tanto dipende anche dalla volontà del giocatore, soprattutto nel calcio di oggi, e Lautaro Martinez è davvero molto legato alla squadra che lo ha portato al top del calcio mondiale, disputando già una finale di Champions (con la seconda che lo attende da leader indiscusso e titolare inamovibile fra qualche giorno).

Insomma, se l’Atletico Madrid vuole considerare la possibilità di strappare ai nerazzurri Lautaro Martinez, dovrà tenere in considerazione che non potrà farlo a meno di farselo consegnare a peso d’oro. Comunque, a tutto questo Giuseppe Marotta e colleghi penseranno a tempo debito. Al momento e giustamente l’Inter tiene alta la concentrazione sulla finale di Monaco, e così anche Lautaro. In estate, poi, tutto può cambiare velocemente, e ogni cosa può prendere una certa piega. Ciò che c’è di certo è che Lautaro rimane un profilo molto apprezzato in Spagna e non solo: vedremo se rimarrà soltanto un apprezzamento.