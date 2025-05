L’Inter ha rifilato un grosso sgarbo alla Juve: colpaccio messo a segno dai nerazzurri, l’annuncio è appena arrivato.

Negli ultimi anni ci sono stati diversi ‘sgarbi’ di mercato tra Juventus e Inter. In tanti ricorderanno la sfida per Gleison Bremer, finito poi in bianconero, ma anche quella per Davide Frattesi, che invece ha poi scelto di indossare la maglia nerazzurra, senza dimenticare il ‘tradimento’ di Juan Cuadrado, che dopo aver terminato il suo contratto con la Vecchia Signora ha scelto la Beneamata (anche se solo per una stagione).

In mezzo tanti altri obiettivi comuni, finiti ora da una parte ora dall’altra oppure non raggiunti da entrambe. Proprio nelle scorse ore, però, è arrivata una notizia che fa esultare i tifosi dell’Inter: per i sostenitori bianconeri, invece, la reazione è praticamente opposta. Marotta e Ausilio hanno infatti messo a segno un grosso colpo prima ancora che cominci il calciomercato estivo.

Il club di Viale della Liberazione ha trovato l’accordo per Luis Henrique, esterno brasiliano del Marsiglia da tempo in orbita nerazzurra. L’Inter verserà nelle casse dell’OM 23 milioni di euro più bonus (si può quindi arrivare a un totale di 25): Luis Henrique firmerà invece un contratto di cinque anni con il suo nuovo club. Come riportato anche dalla Gazzetta dello Sport, l’esterno brasiliano – ritenuto l’alter ego perfetto di Dumfries – sarà a disposizione di Simone Inzaghi già per il Mondiale per Club.

Juve-Inter: sgarbo nerazzurro, ufficialità in arrivo

Il 23enne proviene da un’ottima stagione con il Marsiglia: 35 le presenze complessive con il club francese, con 9 gol realizzati e 10 assist forniti ai propri compagni. Si tratta di un ottimo colpo per l’Inter anche in prospettiva data la giovane età del nuovo acquisto: il suo ruolo preferito è quello di ala destra, anche se con Roberto De Zerbi ha già dimostrato di poter rendere bene su entrambe le fasce.

I nerazzurri sono rimasti colpiti dalla sua abilità nel dribbling e dalla grande velocità: già al Mondiale per Club il brasiliano avrà modo di entrare in confidenza con i compagni di squadra e inserirsi al meglio negli schemi tattici di Simone Inzaghi. La Juve rimane quindi beffata: anche i bianconeri avevano messo nel mirino l’esterno dell’Olympique Marsiglia e stando a quanto riportato da Sport.fr pare che Giuntoli abbia tentato un inserimento last minute per battere in extremis la concorrenza dell’Inter.

La mossa del direttore sportivo bianconero non è però andata in porto: ormai si attende solo l’ufficialità dell’operazione, poi Luis Henrique potrà firmare il contratto che lo legherà all’Inter fino al 2030.