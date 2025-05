Antonio Conte e la Juventus, un binomio che potrebbe tornare a infiammare il panorama calcistico italiano. Il tecnico salentino, fresco di uno scudetto vinto a Napoli, è vicino a chiudere la sua esperienza in azzurro dopo una sola stagione, per quanto trionfale.

Le divergenze con Aurelio De Laurentiis, incentrate sulla visione futura del club, potrebbero risultare insanabili, aprendo la strada al suo ritorno a Torino. Il corteggiamento da parte della Juventus è concreto e affonda le radici nel desiderio di riportare in panchina un tecnico in grado di ridare identità, grinta e un progetto tecnico strutturato. Conte è considerato da larga parte della dirigenza come il profilo ideale per riaccendere l’entusiasmo e rilanciare un club reduce da stagioni altalenanti, con troppi alti e bassi in campo e una progettualità spesso messa in discussione.

Ma l’arrivo di Conte non sarà un semplice cambio di guida tecnica: comporterà, anzi, una rivoluzione vera e propria. Dal mercato ai rapporti interni, passando per l’impianto tattico, nulla resterà come prima. Il tecnico pugliese chiederà garanzie, uomini funzionali al suo gioco, ma soprattutto una piena autonomia decisionale che potrebbe entrare in conflitto con l’attuale assetto dirigenziale. La Juventus, per accoglierlo, dovrà rifondare non solo sul piano sportivo, ma anche a livello gestionale e a rimetterci potrebbe essere proprio Cristiano Giuntoli.

Conte fa le valigie a Giuntoli: Massara come sostituto

Ed è proprio su questo fronte che si concentrano le maggiori incertezze. Il futuro di Cristiano Giuntoli, Head of Football bianconero, è infatti sempre più incerto. Nominato un due anni fa con l’ambizione di avviare una nuova era juventina, l’ex dirigente del Napoli ha dovuto affrontare ostacoli non da poco. Il rapporto complicato con Massimiliano Allegri prima, il fallimento dell’esperimento Thiago Motta poi, e infine un mercato dispendioso ma povero di risultati concreti, hanno pesato sulle valutazioni interne. A fronte di un passivo superiore ai 100 milioni di euro e con una qualificazione in Champions League agguantata per il rotto della cuffia, il bilancio stagionale rischia di non bastare per garantire la sua permanenza. I rumors su un possibile ingresso in società di Damien Comolli, figura di spicco nel calcio europeo e attuale presidente del Tolosa, non fanno che alimentare le indiscrezioni.

Ma soprattutto, l’avviciendamento di Antonio Conte – tecnico noto per volere un controllo totale sull’area sportiva – potrebbe risultare incompatibile con il ruolo e le prerogative di Giuntoli. In questo scenario, la Juventus starebbe già pensando a possibili sostituti, e uno dei nomi più caldi è quello di Frederic Massara, ex direttore sportivo del Milan e profilo apprezzato per competenza e capacità di mediazione. Massara rappresenterebbe una figura in grado di affiancare Conte senza frizioni, garantendo equilibrio e professionalità in una fase che potrebbe vedere la Juventus affrontare una delle più grandi rifondazioni della sua storia recente. Con il Mondiale per Club alle porte e l’urgenza di tornare stabilmente tra le grandi d’Europa, le prossime settimane saranno decisive per capire se davvero Giuntoli farà le valigie e chi sarà chiamato a prenderne il posto.