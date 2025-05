Paulo Dybala può tornare ad essere un’opportunità di mercato per l’Inter: l’occasione arriva da Gian Piero Gasperini

Paulo Dybala-Inter, rieccoli. La Joya i nerazzurri si sono inseguiti a lungo, corteggiati, quasi uniti, ma alla fine non se n’è mai fatto nulla.

C’era l’Inter pronto a mettere nero su bianco l’accordo quando l’argentino ha lasciato la Juventus: serviva però cedere e i tempi si sono dilatati così tanto che si è inserita la Roma ed ha portato nella Capitale Dybala. Ora ci risiamo o meglio ci ripotremmo essere. Tutto nasce dalla possibilità che la panchina giallorossa vada a Gian Piero Gasperini.

L’allenatore di Brugliasco ha chiuso con l’Atalanta, l’incontro avvenuto martedì ha certificato che il matrimonio non può andare avanti ed allora meglio lasciarsi. Via da Bergamo con la possibilità di esplorare nuovi orizzonti che, così racconta radio-mercato, porterebbero proprio nella Capitale, sponda giallorossa. Un approdo che potrebbe rivoluzionare totalmente la rosa capitolina, partendo proprio dalla centralità di Paulo Dybala nel suo progetto.

Il talento del campione sudamericano non si discute, ma in discussione la capacità di adattarsi ad un tipo di gioco, quello di Gasperini, che richiede un enorme dispendio fisico. Già il fisico, quello che negli ultimi tempi non ha lasciato in pace la Joya, costringendolo più di una volta ai box, non ultima la lesione al tendine semitendinoso sinistro che lo ha obbligato ad operarsi ed a chiudere in anticipo la stagione.

Gasperini manda Dybala all’Inter

Ecco allora che l’arrivo di Gasperini a Roma può significare l’addio di Dybala, che già nell’anno appena chiuso è stato vicinissimo per ben due volte all’addio alla Capitale, con il richiamo dell’Arabia Saudita.

Un richiamo che tornerà forte in caso di separazione dai giallorossi, ma potrebbe non essere l’unico. L’Inter ha bisogno di attaccanti, di calciatori che possano alternarsi a Thuram e Lautaro Martinez e garantire lo stesso livello di gol e qualità. Quello che non hanno fatto Arnautovic, Correa e Taremi, quello che sarebbe una certezza con la Joya in nerazzurro.

Ed allora Marotta potrebbe risentire il fascino dell’argentino, potrebbe essere tentato dall’idea di portarlo finalmente in nerazzurro e riattivare i contatti. Certo, l’Inter non potrebbe offrire gli stessi soldi della Saudi Pro League e Dybala dovrebbe accettare di non essere un titolare inamovibile, ma – considerando i pregressi fisici – potrebbe anche essere un bene per lui. Occhio all’ipotesi dunque con il mai amato Gasperini che potrebbe spingere Dybala all’Inter.