Alla Juventus si apre un’estate decisiva, forse una delle più importanti degli ultimi anni e sicuramente un crocevia fondamentale per il futuro di molti componenti dello staff tecnico e dirigenziale.

Dopo una stagione tribolata e conclusa con il solo obiettivo minimo della qualificazione alla prossima Champions League, il club bianconero si prepara a nuove rivoluzioni, sia in panchina sia in attacco. Il primo tassello da sistemare riguarda l’allenatore. Igor Tudor, subentrato a stagione in corso dopo l’esperienza breve ma deludente di Thiago Motta, è consapevole che la sua permanenza è appesa a un filo. Il suo contratto è stato rinnovato automaticamente grazie al piazzamento europeo, ma la dirigenza riflette sull’eventualità di un nuovo cambio, con il nome di Antonio Conte sempre più caldo come possibile ritorno sulla panchina della Vecchia Signora.

Tuttavia, il rebus più complicato per il responsabile dell’area tecnica Cristiano Giuntoli riguarda l’attacco. La situazione attorno a Dusan Vlahovic è ormai definita: le trattative per il rinnovo si sono arenate da mesi, e l’addio sembra inevitabile. L’attaccante serbo, pagato a peso d’oro appena tre stagioni fa, potrebbe partire per una cifra inferiore ai 30 milioni di euro. Una valutazione che conferma il ridimensionamento rispetto al valore iniziale, e che mette in moto l’obbligo per la Juventus di trovare un nuovo centravanti titolare. Anche la posizione di Kolo Muani, altro elemento dell’attacco bianconero, resta in bilico: il suo futuro dipenderà dalle scelte della prossima guida tecnica. Con Viktor Gyokeres in cima alla lista dei desideri – più dello stesso Victor Osimhen – e un investimento economico da pianificare con cura, i bianconeri devono muoversi con decisione.

Tutti pazzi per Sesko, Giuntoli affonda per Gyokeres

In questo scenario, che definire complesso è un eufemismo, si inserisce ora un nome destinato a infiammare il mercato: Benjamin Sesko. L’attaccante sloveno, classe 2003, è da tempo nei radar della Juventus e rappresenta una delle alternative più intriganti a disposizione. La sua clausola rescissoria da 80 milioni di euro è il primo ostacolo da superare, ma nelle ultime ore si è verificato un passaggio chiave che potrebbe cambiare le dinamiche della trattativa. Dalla Germania arriva infatti una notizia che serve l’assist ai bianconeri: l’Arsenal, altro club molto interessato a Sesko, avrebbe deciso di puntare su di lui con forza, tanto da prepararsi a pagare la clausola per strapparlo al RB Lipsia.

I Gunners, che avevano valutato anche Gyokeres, sembrano ora pronti a virare con decisione sull’attaccante sloveno, lasciando così spazio di manovra alla Juventus per concentrarsi sull’attaccante dello Sporting. Il momento, dunque, è strategico. Se l’Arsenal dovesse effettivamente chiudere per Sesko, la Juventus potrebbe avere via libera su Gyokeres. Al contrario, se i bianconeri volessero davvero puntare tutto sul talento del Lipsia, dovrebbero affrettarsi e decidere se provare a pareggiare l’offerta inglese. In ogni caso, l’assalto al “nuovo bomber” è iniziato, e Giuntoli dovrà gestire una corsa contro il tempo e contro una concorrenza agguerrita.