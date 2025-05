La clausola nel contratto rende l’addio ormai sempre più vicino: la decisione è stata presa, i tifosi della Juve sono senza parole.

Archiviata la stagione con la qualificazione alla prossima Champions per la Juve è già tempo di pensare al futuro. Il primo nodo da sciogliere è quello relativo al tecnico che si siederà sulla panchina bianconera il prossimo anno. Igor Tudor ha condotto la barca in porto: il tecnico croato, arrivato a fine marzo al posto di Thiago Motta, ha ricompattato un gruppo che sembrava ormai alla deriva e l’ha guidato fino al quarto posto, ovvero ciò che gli aveva chiesto la società.

Sky Sport ha rivelato che con la qualificazione in Champions è scattato anche il rinnovo automatico di Igor Tudor. Tuttavia l’ex allenatore di Lazio e Verona non è affatto certo di rimanere alla guida dei bianconeri. Tutte le indiscrezioni danno ormai per fatto il ritorno di Antonio Conte a Torino: il tecnico salentino ha deciso di lasciare il Napoli dopo una sola stagione, nonostante lo scudetto vinto, per riprendere quel filo bruscamente interrotto undici anni fa durante il ritiro estivo.

Tudor evidentemente ha subodorato questa manovra da parte del club torinese e ha lanciato un messaggio molto chiaro nella conferenza stampa successiva alla vittoria di Venezia: senza conferma per l’anno prossimo non intende rimanere al timone della squadra nel Mondiale per Club.

Juve: clausola pagata, l’addio è ormai deciso

Dopo poco sono però arrivate le dichiarazioni dell’agente del tecnico croato che invece confermano la presenza di Tudor come allenatore della Juventus nel torneo statunitense. Di sicuro, come ricorda sempre Sky Sport, la Juve può liberarsi facilmente di Tudor. I bianconeri, per dare il benservito all’ex laziale, dovranno pagare una penale da un milione di euro: una cifra piuttosto bassa che la Juve è pronta a spendere pur di far tornare Conte a ‘casa’.

Bisognerà però capire se Tudor farà seguito a quanto dichiarato in conferenza stampa o se invece accetterà di guidare i bianconeri anche nel Mondiale per Club per poi lasciare il posto al suo ex compagno di squadra. Molti tifosi juventini sono convinti che Tudor meriterebbe la riconferma per quanto fatto vedere in questi due mesi.

Al tempo stesso, però, l’eventuale ritorno di Antonio Conte manderebbe in estasi la maggioranza del tifo bianconero, che da anni attende di poter rivedere sulla panchina di ‘Madama’ colui che scrisse pagine indelebili sia da giocatore che da allenatore.