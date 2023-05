Le parole di Gabriele Gravina su quello che è stato il patteggiamento della Juventus e sulla sentenza appena emessa

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina, si è espresso così sulla sentenza nei confronti della Juventus.

LE PAROLE – «C’è un momento per la verifica l’accertamento e i giudizi, ma c’è un momento per definire. C’è un momento per guardare al futuro con maggiore serenità, un momento della progettualità, il tutto nel rispetto assoluto delle regole. Questo è un atto previsto, auspicabile, condiviso. È il risultato più bello per il calcio italiano, quello di aver trovato un momento di serenità nel rispetto assoluto delle regole».

L’articolo Gravina: «Multa Juventus? Esempio per il calcio italiano» proviene da Inter News 24.

