Grave lutto per un celebre giocatore nero azzurro. I fans si stringono attorno al loro beniamino in questo momento tremendo.

Accettare un lutto è sempre difficile, uno dei traumi peggiori che qualcuno possa affrontare nella sua vita. Perfino quando si tratta di una persona che non conosciamo direttamente come un atleta particolarmente rilevante per la nostra squadra possiamo arrivare a provare un dolore che mai avremmo pensato di conoscere, basti pensare a ciò che è successo a Napoli quando si è spento il genio Diego Armando Maradona, Pibe d’Oro e leggenda indimenticabile.

Anche l’Inter è una squadra che ha annoverato molti campioni leggendari nella sua lunghissima storia: forse, il lutto più pesante da sopportare per il team è stato quello di Giacinto Facchetti, il suo storico capitano così influente che quando nel 2006 si spense i tifosi della squadra vissero un vero e proprio lutto. Pochi calciatori, anche se talentuosi, hanno lasciato un simile segno nella tifoseria del team.

Tra i calciatori più iconici che hanno giocato nella squadra negli ultimi trent’anni figura anche un atleta molto riconoscibile che si presentava in campo con il suo stile inconfondibile: totalmente privo di capelli ma con una folta barba, Juan Sebastan Veron è stato un iconico membro della rosa per tanti anni. Ed ora, ha bisogno di tutto il calore che i tifosi nero azzurri possano dargli.

Veron, un lutto pesante da sostenere

Benchè abbia giocato per soli due anni nell’Inter tra il 2004 ed il 2006 collezionando 49 presenze e 3 gol, Veron è stato un pilastro nella vittoria di ben due edizioni della Coppa Italia con la maglia nero azzurra. Non tutti sanno, però che anche suo padre è stato un calciatore importante. Juan Ramon Veron, infatti, ha condotto una lunga carriera con gli Estudiantes a cavallo tra gli anni sessanta e settanta, quando il calcio era molto diverso.

Juan Sebastian ha purtroppo perso suo padre che si è spento all’età di 81 anni. Con oltre 295 apparizioni in campo, è stato un pilastro del calcio argentino prima di superare l’oceano come il figlio giocando però nel campionato greco, con il Panathinaikos. Centrocampista ed attaccante di ruolo, Veron Senior è stato sicuramente fondamentale anche nell’ascesa del figlio che ha seguito le sue orme. Dopo il ritiro, aveva lavorato come preparatore atletico ed allenatore nella sua Argentina.

Il ricordo del team Estudiantes che ha dato l’addio a “Bruja” come veniva soprannominato affettuosamente dai supporter della squadra non è mancato, con l’intera dirigenza della squadra che ha commemorato con un post sui suoi canali social l’eterno giocatore. Pure per i tifosi dell’Inter però, è impossibile non sentirsi almeno un po’ connessi a questo lutto che colpisce uno dei giocatori che hanno lasciato il segno nella storia recente del club italiano.