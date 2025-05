Si alza li livello di allarme per Jannik Sinner al Roland Garros: panico a Parigi e i tifosi trattengono il fiato in attesa di notizie

I francesi inizieranno a non volerlo più vedere dalle loro parti. Jannik Sinner è approdato al terzo turno del Roland Garros avendo la meglio di Gasquet in tre set, dopo aver esordito battendo un altro beniamino di casa, Arthur Rinderknech.

La sfida disputata giovedì ha mostrato un Sinner in miglioramento rispetto al primo match: non ha avuto passaggi a vuoto (come invece accaduto al debutto) e ha liquidato senza problemi l’esperto transalpino, alla sua ultima partita da professionista. Ora per il numero 1 al mondo ci sarà l’incontro con Jiri Lehecka, si alza il livello pur restando decisamente alla portata dell’italiano.

Certo servirà migliorare ancora la propria condizione fisica perché con l’avanzare del tabellone gli incontri si faranno sempre più impegnativi e Sinner ha tutta l’intenzione di fare strada. Per riuscirci servirà anche stare al 100% della condizione e questo attualmente per Jannik non sta accadendo. Le parole pronunciate dopo la gara vinta contro Gasquet ha alimentato un po’ di preoccupazione tra i tifosi.

Sinner e quel raffreddore che preoccupa

Dopo tre mesi di stop, Sinner sta pian piano ritrovando la giusta confidenza con il campo. Non un percorso agevole, anche se l’altoatesino fa sembrare tutto facile come dimostra la finale di Roma.

Ed allora anche un piccolo imprevisto come un raffreddore fa scattare l’allarme. Un allarme che è risuonato al termine della sfida del secondo turno, quando Jannik ha svelato di aver combattuto con un brutto raffreddore: “Ora sto abbastanza bene – le sue dichiarazioni subito dopo il match – , purtroppo nei giorni scorsi non sono stato benissimo. Ho avuto un po’ di raffreddore, ho dovuto fare i conti col naso chiuso“.

Un piccolo imprevisto che però conta in un torneo lungo e logorante come quello parigino: “Sto meglio di come stavo ieri, quindi il livello del mio tennis si è alzato – ha continuato Sinner – . Sarà importante il prossimo allenamento, alzeremo l’intensità“. Una necessità per affrontare al meglio Lehecka e guadagnare il pass per gli ottavi di finale.

Per riuscirci però servirà stare al 100% della condizione fisica ed allora anche il raffreddore deve diventare soltanto un ricordo. Lo sperano i tifosi che trattengono il fiato, lo spera Sinner che ha svelato i piccoli problemi avuti ad inizio torneo: tutto alle spalle, ma con le temperature ballerine di questi giorni meglio prendere ogni cautela.