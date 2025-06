Le parole di un ex giocatore sono davvero emblematiche. Il miglior candidato per un “dopo Inzaghi” è sicuramente lui.

La stagione di Serie A ormai conclusa, per Simone Inzaghi, coach dell’Inter ormai da anni ed autore principale di numerosi successi della squadra, è stata una sfida forse troppo grande. Il Napoli ha conquistato il suo quarto scudetto a dispetto dell’ottima stagione che i nero – azzurri hanno disputato proprio con il loro “condottiero” che ormai da anni segue la squadra italiana.

Sull’allenatore italiano potrebbe pesare non poco quanto avvenuto in Serie A riguardo la decisone di rimanere all’Inter o di andare verso altri lidi: del resto, al coach è arrivata una maxi offerta dall’Al Hilal che avrebbe messo sul piatto secondo alcune fonti addirittura cinquanta milioni per avere l’allenatore già dalla prossima stagione e Nicolò Barella, uno degli assi della sua Inter.

Da parte di Inzaghi arrivano smentite, così come dalla società che vuole evidentemente che la concentrazione verso le prossime sfide sia massima. Nel frattempo però, un ex calciatore che ha vestito effettivamente la maglia dell’Inter durante la sua lunga carriera ha parlato, dicendosi pronto ad assumersi il ruolo di allenatore del team. Questo semmai dovesse servire.

L’opzione che nessuno pensava

Era la Turchia degli anni d’oro, quella capace di arrivare tra le prime quattro squadre del mondo ai Mondiali 2002, incontrando proprio l’amara Corea del Sud che aveva ingiustamente eliminato noi azzurri nella finale per il terzo e quarto posto. In quel team c’era anche Emre Belözoğlu, centrocampista turco che tra il 2001 ed il 2005 ha giocato oltre settanta partite vestendo la casacca dell’Inter.

Come spesso accade anche Emre dopo aver appeso gli scarpini ha deciso di procedere con una carriera di allenatore. L’ha seguita in Turchia dove però la sua unica esperienza di grande prestigio è stata la conduzione ad interim del Fenerbahçe, una delle squadre più importanti del campionato. Il suo grande sogno però è rivolto in Italia dove Emre punta proprio al posto di Inzaghi!

“Questa vita – da allenatore – mi piace molto, sto migliorando e sono sulla strada giusta. Il mio sogno è allenare l’Inter, un giorno” afferma il tecnico che ha elencato anche Atletico Madrid e Newcastle United come team in cui gli piacerebbe ricoprire questo ruolo. Ma Emre non vuole spodestare Inzaghi senza ritegno ed esprime anche rispetto per quanto il coach italiano ha fatto in questi anni: L’Inter è la mia seconda casa, con Simone Inzaghi è migliorata sempre più. La scorsa stagione non era andata bene, con l’eliminazione agli ottavi, invece quest’anno ha disputato un’ottima stagione in tutte le competizioni”.