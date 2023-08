I nerazzurri hanno chiuso l’operazione per difensore francese ma i bavaresi non lo lasciano ancora partire alla volta di Milano.

L’Inter si divide tra campo e mercato: la trattativa per Benjamin Pavard è conclusa ma Inzaghi non può avere ancora il francese visto che i tedeschi non hanno ancora trovato un suo sostituto. Il tecnico nerazzurro vorrebbe decisamente convocarlo per la trasferta di Cagliari di lunedì perché Acerbi e Darmian non sono in perfette condizioni.

Il primo non ha risolto il problema muscolare accusato ormai settimane fa mentre il secondo oggi ha fatto una parte di allenamento in gruppo. La Gazzetta dello Sport sottolinea che Pavard è allenato ed ha esperienza a sufficienza per calarsi subito nella parte: se ci fosse la necessità di giocare non si tirerebbe indietro nonostante non possa conoscere per ovvie ragioni conoscere compagni e schemi.

L’articolo Verso Cagliari-Inter: nerazzurri a corto in difesa, Inzaghi vuole Pavard proviene da Notizie Inter.

