I nerazzurri si preparano a giocare la seconda gara di campionato con qualche acciacco nel reparto arretrato.

L’Inter osserva gli ultimi giorni di mercato in attesa dell’arrivo dell’ultima pedina, il difensore centrale. Contemporaneamente la squadra si allena in vista del posticipo di lunedì sera contro il Cagliari. Inzaghi può sorridere a metà visto che oggi Darmian è tornato in gruppo dopo la distorsione alla caviglia accusata sabato scorso contro il Monza.

Francesco Acerbi-Milan Skriniar

Acerbi invece non ha recuperato dall’infortunio muscolare è molto probabilmente non sarò disponibile per la gara in Sardegna. Il tecnico piacentino dovrebbe confermare la formazione titolare vista nella prima di campionato. Ancora panchina dunque per Frattesi, Cuadrado e Arnautovic.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

L’articolo Verso Cagliari: Inzaghi recupera Darmian ma non Acerbi proviene da Notizie Inter.

