Il Milan è atteso da una sfida davvero molto importante questa sera contro il Real Madrid questa sera al Santiago Bernabeu. Sfida che rappresenta un classico per questa competizione per via di un bacheca che annovera, tra Milan e Real, ben 22 coppe dei campioni.

Testa dunque alla grande sfida del Bernabeu ma, sullo sfondo, emergono notizie importanti per quanto riguarda il prossimo impegno dei rossoneri in campionato, previsto sabato prossimo all’Unipol Domus di Cagliari alle ore 18:00. Due assenze pesanti che, inevitabilmente, influenzeranno l’esito del match.

La sfida di questa sera

La gara di questa sera si annuncia essere un vero e proprio snodo cruciale per la stagione rossonera. Il Milan non andrà a Madrid per pareggiare ma, come da suo dna, per provare a vincere. Fonseca non si è nascosto infatti alla vigilia del match e, con autorevolezza e anche un pizzico di spregiudicatezza, ha lanciato chiaramente il guanto di sfida al collega Carlo Ancelotti. La sfida si presenta ovviamente dura per i rossoneri, valutando l’enorme tasso tecnico che abbonda nell’undici madrileno ma il Milan è pronto a stupire ed è ardente di regalarsi una notte magica in quella si annuncia essere una delle fare più affascinanti della stagione rossonera. Anche fronte società si segnala un gesto davvero forte e molto importante in vista del match di questa sera.

Cagliari-Milan: due assenze che pesano

La partita tra Lazio e Cagliari, giocata ieri allo stadio Olimpico di Roma, ha generato la doppia assenza per i sardi in vista della sfida contro il Milan. La gara infatti ha subìto una svolta drastica nei suoi momenti finali, quando un fallo di Zortea su Zaccagni ha causato un rigore a favore della Lazio. La tensione sul campo è rapidamente salita, culminando in una doppia espulsione che ha lasciato il Cagliari in nove contro undici. Questi avvenimenti hanno non solo cambiato l’equilibrio in campo durante i minuti finali del match ma avranno anche un impatto significativo sulla formazione sarda nella prossima gara contro il Milan. La perdita di Mina e Adopo, due elementi chiave del Cagliari, a causa delle espulsioni è un duro colpo per il tecnico Nicola e per la strategia della squadra. Guardando avanti, la sfida contro il Milan si presenta ora più ardua per il Cagliari, che dovrà fare a meno di due giocatori fondamentali.

Paulo Fonseca

Una partita per volta

Inutile ora volgere lo sguardo alla partita di Cagliari che, nonostante la doppia assenza tra le fila dei sardi, resta una sfida ostica soprattutto perché segue la trasferta europea a Madrid. Prima occorre pensare alla sfida di Champions che può offrire agli uomini di Fonseca ottimi elementi per credere ancora di più in sé stessi.

