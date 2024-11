Anche in trasferta la Curva Sud del Milan emoziona e regala brividi davvero indescrivibili. Ecco il gesto in quel di Madrid.

Il Milan è atteso da una partita davvero molto importante questa sera al Santiago Bernabeu in casa del Real Madrid. Grande classico di questa competizione, soprattutto perché si affrontano le squadre più titolate della competizione dalle grandi orecchie. Insieme infatti i due club vantano ben 22 Champions League in bacheca.

Presenza massiccia di tifosi rossoneri a Madrid in vista del grande match di questa sera e, in particolare, la Curva Sud si è resa protagonista di un gesto che ha davvero emozionato tutti. Quanto accaduto a poche ore dal match del Bernabeu è davvero da applausi e tocca il cuore.

Real Madrid-Milan: il derby d’Europa

Che non fosse una partita come tutte le altre era evidente da tempo, non a caso è definito il derby d’Europa. Real Madrid e Milan hanno scritto alcune delle pagine più memorabili di questa competizione, sommando ben 22 Champions League vinte. Gare contraddistinte nella storia da grandi campioni e da sfide diventante epiche. Nella memoria collettiva dei tifosi rossoneri riecheggia senza dubbio la sfida del 19 aprile 1989 quando in un San Siro colmo d’amore per il Milan, gli uomini di Sacchi si imposero 5-0 contro le merengues. A segno anche Carlo Ancelotti, oggi il condottiero dei Blancos che rincorrono l’ennesima vittoria europea. A poche ore dal fischio d’inizio si segnala il gesto emozionante della Curva Sud presente a Madrid che, questa volta, strappa gli applausi convinti da parte di tutti gli sportivi.

Il gesto da brividi della Curva Sud a Madrid

La Curva Sud ha mostrato la propria vicinanza alla popolazione di Valencia colpita da una tremenda alluvione che ha purtroppo generato oltre 100 vittime. Il gesto è stato reso sui social, attraverso un post su Instagram che emoziona. Il messaggio di vicinanza della Curva Sud: “Oggi prima di partire in direzione Madrid, i nostri ragazzi atterrati a Valencia si sono fermati lungo le strade alluvionate per lasciare un pensiero di vicinanza alla Comunità Valenciana”.

Milan tifosi

Il pensiero di Carlo Ancelotti per quanto accaduto a Valencia

“È stata una settimana di tragedia e siamo tristi. Questa è l’emozione. Siamo molto vicini a Valencia e a tutte le città colpite. Siamo loro vicini e spero che la cosa possa risolversi presto. Voglio che voi capiate che parlare di calcio è complicato, così come giocare a calcio. Facciamo parte di questo paese. E questo incide molto. Per rispetto di tutti cercherò di fare una conferenza stampa il più semplice possibile, perché non ho voglia di parlare di calcio. Anche per me la partita di domani è speciale. Cercherò di parlare il meno possibile”

LEGGI ANCHE Dal Real Madrid al Milan, Furlani tenta un altro colpo “Brahim Diaz”: ecco il piano

Leggi l’articolo completo Real Madrid-Milan, Curva Sud da applausi: il gesto che ha emozionato tutti, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG