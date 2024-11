Emerson Royal non convince e il Milan starebbe pensando a un suo connazionale per rimpiazzarlo. Affare da 30 milioni.

In un panorama calcistico sempre più globalizzato, la Serie A non fa eccezione alla regola che vede i club italiani alla costante ricerca di nuovi talenti per rinforzare le proprie squadre. In questo contesto, il Milan, uno dei club più blasonati del campionato, sembra orientato a potenziare ulteriormente la propria rosa, ponendo l’attenzione su un nuovo nome che promette di far parlare di sé nel mondo del calcio.

La finestra di mercato invernale è sempre più vicina e il quel di Via Aldo Rossi iniziano le grandi manovre per capire come e se operare sul mercato. La direzione sembra però tracciata, la volontà infatti è quella di rinforzare la rosa di Fonseca con interventi mirati e che possano alzare la qualità delle alternative e non solo.

Un obiettivo estivo non del tutto convincente

Durante la scorsa sessione di mercato estivo, il Milan ha finalizzato l’acquisto di Emerson Royal dal Tottenham, nonostante le trattative si siano protratte per diverse settimane. Il difensore brasiliano, non completamente inserito nel progetto tecnico degli Spurs sotto la guida di Ange Postecoglou, è arrivato in rossonero per una cifra intorno ai 15 milioni di euro, un compromesso rispetto ai 20 richiesti dal club inglese, dato l’investimento di 25 milioni sostenuto precedentemente per strapparlo al Barcellona. Questo trasferimento ha sollevato diverse perplessità tra i tifosi, in particolare riguardo alla reale necessità di sostituire il precedente titolare, Davide Calabria, con Royal, il quale finora non ha mostrato particolari miglioramenti.

La ricerca di un nuovo terzino

Nonostante le incertezze, la dirigenza del Milan sembra avere fiducia nelle potenzialità di Emerson Royal, ma non esclude future valutazioni sul suo rendimento e sul ruolo di altri giocatori nella stessa posizione, come Calabria e Filippo Terracciano. Tuttavia, gli occhi del club sono già orientati – scrive Milanlive.it – verso un altro potenziale rinforzo per la fascia, il brasiliano Vanderson, attualmente impegnato con il Monaco. Nonostante una prima offerta rifiutata dal Gremio nell’estate del 2021, il Milan resta interessato, anche se il prezzo del giocatore è notevolmente aumentato, attestandosi oggi sui 30 milioni di euro. Vanderson, con un contratto in scadenza nel 2027, ha dimostrato di sapersi imporre sia in campionato che in Champions League. Vanderson, intervistato riguardo le voci di un suo possibile trasferimento, ha mostrato soddisfazione per l’interesse suscitato, benché rimanga concentrato sul suo impegno con il Monaco. Il terzino destro ha messo in mostra sia le sue doti offensive, segnando 7 gol e fornendo 12 assist in 95 presenze, sia un costante miglioramento nella fase difensiva. La sua polivalenza e la propensione all’attacco lo rendono un profilo interessante per il calcio italiano e per un club ambizioso come il Milan che, nel tentativo di rafforzare il proprio organico, potrebbe trovare in lui il giusto mix tra talento e grinta.

Emerson Royal

La concorrenza

Sul giocatore, oltre al Milan, si segnala anche la presenza del Napoli. Antonio Conte sarebbe infatti alla ricerca di un terzino per completare il proprio organico e il verdeoro potrebbe rappresentare una ghiotta occasione. Le prossime sessioni di mercato riveleranno se le strade di Vanderson e del Milan finiranno per incrociarsi, segnando l’inizio di un nuovo capitolo nella carriera del giovane brasiliano, e forse, scrivendo una nuova pagina nella storia del club rossonero alla ricerca costante di nuovi eroi del calcio.

