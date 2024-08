L’attaccante iraniano prova ad accelerare il recupero pur senza voler forzare nulla: una sua convocazione non è impossibile.

Mehdi Taremi si è infortunato nei primissimi giorni di agosto ma a saltare Genoa-Inter non ci vuole nemmeno pensare. L’attaccante, nonostante tutto, è completamente focalizzato sul suo obiettivo: l’iraniano sa che l’inizio di stagione è per lui molto importante considerato che Thuram e Lautaro Martinez, che sono più avanti di lui nelle gerarchie, inizialmente non potranno essere al 100% della forma.

Ottimo inizio

La carriera di Mehdi Taremi all’Inter è iniziata sotto i migliori auspici, con prestazioni eccellenti che l’hanno rapidamente catapultato agli onori della cronaca. Dopo aver messo a segno 5 reti in 3 partite nel precampionato, dimostrando di essere un grande finalizzatore, un infortunio sembrava mettere in dubbio la sua presenza per l’avvio ufficiale della stagione.

Mehdi Taremi

Il programma

Contrariamente alle previsioni più pessimistiche, il suo percorso di recupero si sta svolgendo senza complicazioni, alimentando le speranze di vederlo in campo o almeno tra i convocati per la partita contro il Genoa del 17 agosto. L’attenzione è massima e l’Inter segue attentamente l’evoluzione della sua condizione. L’obiettivo è garantire un rientro sicuro, che non precluda ulteriori stop durante la stagione. La strategia adottata comprende un programma di lavoro personalizzato che, se tutto procederà come previsto, vedrà l’attaccante reintegrarsi in gruppo tra martedì e mercoledì prossimi; lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG