I nerazzurri si preparano al big match di Torino sperando che le brutte notizie che arrivano dai ritiri delle nazionali siano finite.

L’Inter ha preso atto ieri delle condizioni fisiche di Bastoni che ha accusato un infortunio muscolare in nazionale ed è stato subito rispedito a Milano. Ancora non c’è certezza sull’entità dello stesso ma da più parti si vocifera che si tratti di una lesione: se così fosse addio derby d’Italia e forse anche qualcos’altro.

Difesa già fatta

I nerazzurri dopo la Juventus affronteranno sempre in trasferta Benfica e Napoli e l’ex Atalanta potrebbe saltare tutte e 3 le gare; in ogni caso nei prossimi giorni la stessa Inter lo sottoporrà ad altri esami strumentali. La Gazzetta dello Sport indica quindi che Inzaghi ha scelte obbligate per la difesa: a Torino giocheranno Darmian, De Vrij ed Acerbi mentre a Lisbona scenderà in campo dal primo minuto Bisseck al posto di uno dei 3. La situazione è critica considerando anche che lo stesso Cuadrado è un enorme punto di domanda: Darmian servirebbe per far rifiatare Dumfries che attualmente è l’unico esterno destro a disposizione.

Matteo Darmian

La rinascita

Fortuna ha voluto che Inzaghi ritrovasse uno splendido De Vrij: l’olandese sembrava destinato all’addio visto che l’anno scorso era scivolato indietro nelle gerarchie. Dopo aver scelto di rinnovare, sembra aver riportato il suo rendimento ai fasti dell’anno dello Scudetto vinto con Conte in panchina. L’ex Lazio può essere una risorsa molto importante perché, sebbene non sia proprio il suo ruolo, può giocare anche sul centrodestra.

