Non è suonato ancora l’allarme ma i 3 acciacchi qualche preoccupazione creano nella mente del tecnico nerazzurro.

L’Inter ha una rosa molto vasta ma i 3 ultimi infortuni qualche problema lo pongono. Simone Inzaghi si trova davanti a un dilemma tattico non da poco, in occasione dell’attesa sfida contro il Genoa. Sì perché bisogna considerare anche che i nazionali hanno da poco terminato le vacanze e per forza di cose non possono essere al 100% della forma.

Problemi in attacco

Il reparto avanzato dell’Inter si presenta ridotto ai minimi termini per la prossima partita ufficiale, quella del 17 agosto a Marassi. In seguito all’infortunio di Mehdi Taremi, l’allenatore si trova a dover gestire anche le assenze di Piotr Zielinski e Marko Arnautovic. Attualmente, Marcus Thuram è l’unica certezza: Lautaro Martínez, appena rientrato dalle vacanze, potrebbe essere gettato nella mischia dal primo minuto nonostante un numero risicato di allenamenti.

Henrikh Mkhitaryan

Le alternative

La situazione richiede quindi che Inzaghi rifletta su soluzioni alternative per colmare il vuoto lasciato dagli infortuni. Una di queste potrebbe vedere Henrikh Mkhitaryan in una posizione più avanzata, ruolo testato dall’allenatore nelle scorse amichevoli contro il Las Palmas e il Pisa. Tuttavia, la strategia di Inzaghi sarebbe stata facilitata se non fosse stato per l’infortunio di Zielinski a centrocampo, che costringe a pesare con attenzione ogni mossa. La Gazzetta dello Sport in realtà sostiene che Taremi potrebbe riuscire a recuperare in tempo per essere convocato; quasi impossibile vederlo dal primo minuto

Il più grave

La situazione dell’infermeria non è comunque preoccupante ma non c’è nessuna voglia di rischiare rientri affrettati. L’infortunio più serio oltre a quello di Buchanan, è quello di Zielinski, che starà fuori per circa 20 giorni; il suo rientro potrebbe avvenire contro l’Atalanta il 30 agosto.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG