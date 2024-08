Il passaggio di proprietà che ha interessato il club nerazzurro avvenuto a fine maggio non ha portato finora grossi cambiamenti.

Il 22 maggio Steven Zhang non riusciva a restituire il debito contratto con Oaktree ed il fondo assumeva il controllo dell’Inter. La nuova proprietà ha cambiato ben poco finora ma a breve potrebbe prendere decisioni sorprendenti: il club sta per vivere una fase di profondo rinnovamento. Queste trasformazioni interesseranno non solo l’aspetto sportivo ma anche e soprattutto la struttura organizzativa del club, con un occhio particolarmente attento alla modernizzazione e alla digitalizzazione.

Gli scenari

L’arrivo dell’istituto di credito americano Oaktree come principale finanziatore della società segna l’inizio di un’era che potrebbe portare significative modifiche nella gestione del club nerazzurro. Dopo aver dedicato tempo all’analisi approfondita di ogni angolo e funzione dell’organizzazione, la nuova proprietà sembra pronta a mettere in atto una strategia mirata all’ottimizzazione delle risorse e alla correzione di eventuali inefficienze; ne è convinto Calciomercato.com.

L’indiscrezione

Dalle prime informazioni che emergono dalle discussioni interne, sembra che i cambi più radicali riguarderanno le posizioni di leadership. La dirigenza dell’Inter potrebbe assistere ad un avvicendamento di alcuni tra i suoi esponenti più influenti. Queste modifiche, che verranno probabilmente annunciate in seguito all’approvazione del bilancio a fine settembre, sono il risultato di un dialogo costruttivo tra Oaktree e il presidente Beppe Marotta, ma anche della volontà di rispondere a certe criticità percepite nella gestione di alcune aree specifiche.

