Il giornalista di Libero Fabrizio Biasin si è espresso su diverse questioni riguardanti il mercato nerazzurro.

In un recente intervento sul canale YouTube dedicato ai tifosi nerazzurri Iotifointer.it, Fabrizio Biasin ha fornito un’analisi dettagliata riguardo le mosse future dell’Inter sul mercato.

Il rinnovo

Una delle notizie riguarda il laterale destro Dumfries, il cui futuro sembra sempre più legato ai colori nerazzurri. È stato raggiunto un nuovo accordo per il contratto del giocatore, che dovrebbe guadagnare circa 4 milioni a stagione, quantità appena inferiore alle aspettative iniziali.

La ricerca di un nuovo difensore

Il prossimo obiettivo dell’Inter sul mercato sembra essere l’acquisto di un nuovo difensore. Biasin ha sottolineato che la dirigenza sta cercando un profilo simile a Bisseck: “Questo gruppo si deve completare con un difensore: la società vuole un profilo alla Bisseck e non sarà un nome fra quelli già usciti”.

Yann Bisseck

Possibili scenari per l’attacco

La strategia offensiva dell’Inter potrebbe subire delle modifiche in base alle cessioni di due attaccanti, Correa e Arnautovic. In caso di partenza di entrambi, la società potrebbe optare per l’ingaggio di una quarta punta con un impatto immediato o, alternativamente, di una giovane promessa come quinta scelta, qualora le condizioni economiche lo permettessero.

La situazione Chiesa

Riguardo le voci di un possibile interesse per Federico Chiesa, il giornalista ha chiarito che, nonostante le speculazioni, uno scambio con Frattesi è stato categoricamente escluso dai piani alti dell’Inter. Tuttavia, l’eventuale scadenza del contratto di Chiesa nel prossimo anno potrebbe rivelarsi un’opportunità da valutare attentamente, lasciando aperta la porta a futuri sviluppi.

