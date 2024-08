Il Milan è alle prese con una non facile situazione: sfoltire la rosa di tutti gli esuberi e separati in casa. Ecco le novità in tal senso.

Nel vibrante mondo del calcio, dove ogni movimento sul campo e fuori può determinare il futuro di un club, le strategie di mercato rappresentano uno degli aspetti fondamentali per il successo di una squadra. Il Milan, uno dei club più titolati d’Italia, sta pianificando non solo mosse audaci in entrata ma sta anche riflettendo su potenziali cessioni che potrebbero rivelarsi cruciali per il riequilibrio finanziario del club. Questo periodo di transizione vede il Milan considerare la possibilità di salutare alcuni giocatori, tra cui quelli che hanno faticato a trovare il loro spazio nel disegno tattico del nuovo tecnico Paulo Fonseca. Tra i casi più emblematici e le difficoltà legate alle cessioni, emerge una strategia complessa di riorganizzazione della rosa.

Progetto di sfoltimento della rosa

Il Milan, al fine di perseguire una migliore efficienza economica e sportiva, è al lavoro sul fronte delle cessioni. In questo contesto, figure come Divock Origi e Fodé Ballo-Touré si trovano in una posizione delicata, da separati in casa, con il club impegnato nella ricerca di soluzioni per i loro contratti onerosi. Con circa 10 milioni di euro lordi da alleggerire dal bilancio, la dirigenza rossonera valuta con attenzione ogni possibile mossa, tenendo gli occhi aperti su tutte le opzioni di mercato disponibili per queste pedine.

Fode Ballo Toure

Sfide nelle cessioni

Alcune situazioni si presentano più complesse di altre. Ad esempio, Ismaël Bennacer e Yacine Adli si trovano sotto i riflettori, con l’Arabia Saudita che emerge come un potenziale destino, soprattutto per Adli. Tuttavia, la valutazione da 50 milioni di euro per Bennacer e la resistenza di Adli a lasciare il club pongono significative sfide per il Milan nel cercare vie d’uscita vantaggiose sia per i giocatori che per le casse del club.

Il caso particolare di Luka Jovic

Luka Jovic, dopo aver prolungato il suo soggiorno a Milano fino al 2024, rappresenta un’altra interessante tessera del puzzle di mercato del Milan. Il futuro dell’attaccante serbo sembra pendere su delicate dinamiche di squadra e potenziali nuovi arrivi. La possibilità che Jovic lasci il Milan è legata alla ricerca da parte del club di un altro attaccante che possa affiancare Alvaro Morata nella rosa.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG