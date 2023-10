I nerazzurri hanno già oggi iniziato la preparazione alla prossima gara, quella di Champions League che si giocherà martedì a San Siro.

L’Inter si gode il primato in classifica in attesa di gustarsi stasera Milan-Juventus; il match col Torino ha ha lasciato qualche spunto nella mente di Simone Inzaghi che ora dovrà ponderare bene le prossime scelte di formazione. Martedì alle 18:45 a San Siro arriva il Salisburgo ed è un match da non sbagliare, poi domenica 29 sempre a Milano ci sarà la Roma.

Nicolo’ Barella

I dubbi

Il tecnico pensa solamente alla gara contro gli austriaci, per far rifiatare i titolari ci sarà tempo eventualmente a partita in corso. Secondo Sky Sport infatti l’allenatore sceglierà la formazione migliore possibile: si rivedono dal primo minuto Bastoni e Dumfries che ieri partivano dalla panchina, l’italiano non è neanche entrato mentre l’olandese è stato decisivo con l’assist per il primo goal. A centrocampo Frattesi continua a sperare di giocare dal primo minuto e questa volta ci sono forse più possibilità che in passato: Barella non è apparso brillantissimo a Torino e quindi potrebbe accomodarsi in panchina ma Inzaghi si porterà il dubbio fino all’ultimo. Sanchez è arruolabile in attacco ma Thuram e Lautaro saranno costretti agli straordinari.

Ai box

Restano out Arnautovic e Cuadrado ma arrivano aggiornamenti sulle loro possibili date del rientro. L’austriaco sta bruciando le tappe e potrebbe giocare anche la gara di ritorno col Salisburgo nel suo paese l’8 novembre mentre il colombiano potrebbe essere convocato già domenica contro i giallorossi.

