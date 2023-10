L’allenatore del Salisburgo dovrà fare a meno di 2 dei suoi titolarissimi in vista del match di Champions con l’Inter

Il 24 ottobre l’Inter ospiterà il Salisburgo per il match di Champions League. In vista dell’incontro, non ci sono buone notizie per Struber, allenatore del club austriaco, che ha perso due titolari importanti.

Si tratta del terzino sinistro Aleksa Terzic, che ha riportato un infortunio muscolare agli adduttori. A lui si aggiunge l’attaccante Sekou Koita, anche lui recentemente affetto da problemi agli adduttori, non prenderà parte alla trasferta di Milano.

L'articolo Verso Inter-Salisburgo, Struber perde 2 pezzi importanti per la gara proviene da Inter News 24.

