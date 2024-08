Gli uomini di Inzaghi venerdì sera a San Siro troveranno una Dea arrabbiata per via della sconfitta subita nell’ultimo turno.

Tra 3 giorni c’è già il primo big match: l’Inter sfiderà l’Atalanta. La squadra bergamasca, guidata da Gian Piero Gasperini, è reduce da una sconfitta in rimonta sul campo del Torino, un evento che ha suscitato riflessioni e commenti da parte dell’allenatore. Le sue parole si tingono di una leggera amarezza, ma anche di un cauto ottimismo per le partite a venire, rivelando la complessità del sentimenti che animano il calcio moderno.

Avvio dolceamaro

L’Atalanta, nonostante i risultati non siano sempre stati positivi, si è distinta per aver messo in campo buone prestazioni in questo avvio di stagione, come sottolineato da Gasperini. Nonostante la sconfitta sul campo del Torino, l’allenatore evidenzia l’impegno della squadra in partite importanti contro avversari come il Lecce e il Real Madrid, indicando come, al di là dei singoli risultati, ci sia un lavoro di squadra e una dedizione che non dovrebbero essere oggetto di rimprovero.

Stadio San Siro Pioggia

L’ammissione

L’allenatore riconosce la presenza di alcuni errori nella partita contro il Torino, considerandoli tuttavia come parte del processo di crescita e di adattamento della squadra in questa fase della stagione.

La polemica

Il tecnico infine fa notare come la sua squadra abbia dovuto iniziare la stagione con tre trasferte consecutive, un fatto abbastanza insolito anche se va ricordato che il tutto è causato dalla chiusura per lavori del Gewiss Stadium.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG