I nerazzurri si stanno preparando al primo big match della stagione con la probabile assenza del loro capitano.

Il primo big match della stagione so avvicina: venerdì sera ci sarà Inter-Atalanta e già ci si interroga sulle scelte di formazione dei due allenatori.

Il dubbio a destra

Oggi per l’Inter si è allenato in gruppo De Vrij che quindi appare recuperato, a differenza di Lautaro Martinez che si è allenato a parte. Inzaghi ha l’imbarazzo della scelta in diverse zone di campo per quanto riguarda la formazione da schierare contro la squadra di Gasperini. Il Corriere dello Sport si focalizza su due possibili cambi di formazione: Denzel Dumfries potrebbe essere un jolly tattico per contrastare la vivacità dei giocatori della Dea e quindi potrebbe rilevare Matteo Darmian dal primo minuto.

Davide Frattesi

Ballottaggio al centro

A centrocampo Davide Frattesi mostra di voler dare un significativo contributo alla squadra, mettendo pressione sulla scelta di impiegare Henrikh Mkhitaryan, fino ad ora uno degli imprescindibili per Inzaghi. Questa potenziale modifica nel cuore del gioco nerazzurro potrebbe segnare una svolta tattica nell’impostazione della squadra contro un avversario diretto come l’Atalanta.

Primo vero bivio

La partita di venerdì potrà dire molto sulle ambizioni della squadra milanese. Dopo il pareggio contro il Genoa le critiche non sono state poche: la vittoria contro il Lecce non ha convinto appieno. La squadra di Inzaghi ha tenuto i pugliesi molto aggrappati alla partita e soprattutto ha giocato a ritmi non elevatissimi; questo venerdì non dovrà succedere.

