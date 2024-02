I nerazzurri stanno preparando il ritorno nella massima competizione europea dopo la lunga pausa invernale; la formazione sembra quasi fatta.

L’Inter ha iniziato brillantemente il 2024 riuscendo a mettere tanti punti di vantaggio rispetto alla seconda in classifica in campionato; al momento la Juventus è seconda con 9 lunghezze in meno dei nerazzurri ma stasera il Milan vincendo salirebbe al secondo posto a meno 8.

Vigilia serena

Inzaghi in quest’ultimo periodo ha approfittato dei pochissimi impegni infrasettimanali per migliorare la condizione fisica di tutto il suo gruppo dopo le prestazioni deludenti contro Hellas Verona e Genoa. Ora al netto dell’infortunio di Acerbi la squadra sta bene, come testimoniano gli ultimi risultati; in futuro bisognerà evitare di rilassarsi e di cullarsi sugli allori. Martedì torna la Champions League, una competizione in cui finora i nerazzurri non hanno sempre impiegato il 100% delle risorse; forse con una situazione un minimo più tranquilla in campionato le cose potrebbero cambiare.

Denzel Justus Dumfries

Un solo ballottaggio

L’Inter, al netto dell’indisponibilità di Acerbi, molto probabilmente scenderà in campo con la migliore formazione possibile, quella che ha vinto la SuperCoppa e le gare precedenti a quella di venerdì scorso con la Salernitana. Ciò vuol dire che sulle fasce torneranno Darmian e Dimarco ma secondo il Corriere dello Sport Dumfries può istillare dubbi nella mente del tecnico. L’olandese ha mostrato segnali incoraggianti l’altro ieri e potrebbe anche riuscire a sopravanzare nuovamente Darmian.

