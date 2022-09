I nerazzurri stasera affronteranno una sfida sulla carta proibitiva in Champions League e Inzaghi prepara alcuni cambi di formazione.

Il momento non è dei migliori in casa Inter: alcuni atteggiamenti visti nel derby, superficialità in difesa e mancanza a tratti di umiltà soprattutto, non sono piaciuti per niente. Ecco perché potrebbero esserci scelte forti da parte dell’allenatore già in vista della gara di stasera contro il Bayern Monaco: Sky Sport riporta che potrebbe esordire Andre Onana anche se la scelta verrà presa a ridosso della partita.

Andre Onana

In difesa un big dovrebbe riposare e dovrebbe trattarsi di De Vrij: Skriniar scalare in mezzo e D’Ambrosio dovrebbe giocare sul centrodestra. Le fasce dovrebbero essere presidiate da Darmian e Gosens che finalmente avrebbe una chance dal primo minuto. Fare tanti cambiamenti prima di un match delicato e contro un colosso come il Bayern Monaco può rivelarsi un boomerang; ecco perché Inzaghi ci sta ancora pensando e lo farà fino a stasera.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG