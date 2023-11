Verso Inter Benfica, Inzaghi pensa al centrocampo nuovo: idea Asllani per il tecnico piacentino

Come riferisce Sky Sport, sarà ampio turnover domani per Simone Inzaghi, in quello che sarà il match che vedrà l’Inter giocare contro il Benfica.

A centrocampo, centrocampo inediti, con Frattesi, ma soprattutto Asllani, che puntano a due maglie da titolari.

L’articolo Verso Inter Benfica, Inzaghi pensa al centrocampo nuovo: idea Asllani proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG