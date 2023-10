I nerazzurri stasera ospiteranno i portoghesi a San Siro nella riedizione dei quarti di finale della passata stagione.

L’Inter recupera Juan Cuadrado per la sfida contro il Benfica: il colombiano potrebbe essere una grande risorsa nei minuti finali del match visto che quando è stato disponibile Inzaghi lo ha quasi sempre fatto entrare. Restano a casa Sensi, che comunque è fuori dalla lista Champions, Arnautovic e Frattesi che proverà il recupero per la gara col Bologna del fine settimana. Secondo Sky Sport l’unico dubbio di formazione del tecnico nerazzurro riguarda Darmian che può giocare sia al posto di Pavard che al posto di Dumfries; al momento l’italiano però è leggerissimamente dietro entrambi. Per il resto l’Inter giocherà coi titolarissimi.

Stadio San Siro Vuoto

L’avversario

Il Benfica è secondo nel campionato portoghese nonostante venerdì scorso abbia vinto lo scontro coi rivali del Porto per 1-0; i lusitani quindi hanno un giorno di riposo in più rispetto ai nerazzurri. Gli uomini di Schmidt hanno 1 solo punto in meno della capolista Sporting Lisbona. Nel girone di Champions League le Aquile sono partite malissimo perdendo 1-0 in casa a sorpresa col Salisburgo; durante la gara fu espulso il difensore centrale Antonio Silva che mancherà ovviamente stasera per squalifica. Il Benfica schiererà nel tridente alle spalle di Musa l’ex Juventus Di Maria e l’ex nerazzurro Joao Mario; ecco le probabili formazioni.

Le probabili

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkitharyan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Bah, Morato, Otamendi, Aursnes; Kokcu, Joao Neves; Di Maria, Rafa Silva, Joao Mario; Musa. All. Schimdt.

L’articolo Verso Inter-Benfica: pochi dubbi per Inzaghi anche se Darmian ci prova proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG