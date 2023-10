Le parole di Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale italiana, sul suo nuovo incarico. I dettagli

Luciano Spalletti ha parlato della Nazionale in occasione di un corso organizzato a Coverciano.

PAROLE – «Quando a Coverciano hanno bisogno di me rispondo sempre di sì. Qui ho imparato tantissime cose e ho passato molto tempo, senza la loro disponibilità non potrei essere in paradiso da vivo: quello da ct è l’incarico più alto della mia storia da allenatore».

