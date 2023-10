Le parole di Henrikh Mkhitaryan, centrocampista armeno dell’Inter, sulla sua avventura in nerazzurro. I dettagli

Henrikh Mkhitaryan ha parlato ai canali ufficiali dell’Inter in vista della sfida contro il Benfica.

PAROLE – «Vestire questa maglia è un orgoglio, so bene cosa significa indossare la maglia di un club importante nel mondo del calcio e per questo sono orgoglioso di vestire i colori nerazzurri. Mi è sempre piaciuto il colore blu, non so perché, probabilmente era nel mio destino. Anche la mia prima squadra in Armenia aveva i colori nero, blu – insieme al bianco – , anche per quello ho cominciato ad amare il colore blu».

