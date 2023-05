I nerazzurri hanno iniziato a preparare la finale di Coppa Italia dopo la sconfitta di ieri a Napoli.

L’Inter tiene tantissimo alla Coppa Italia anche se da qui alla fine della stagione tutte le gare saranno molto molto importanti. Dopo il massiccio turnover di ieri, come riferisce Sky Sport, Inzaghi tornerà a schierare la formazione di cui più si fida in questa stagione ad eccezione dell’infortunato Mkhitaryan e del portiere Onana.

Samir Handanovic

In Coppa infatti l’estremo difensore titolare è Samir Handanovic; in difesa tornano Darmian ed Acerbi al fianco del confermatissimo Bastoni. A centrocampo dentro sia Brozovic che Calhanoglu, il regista sarà il croato mentre in attacco Dzeko è favorito su un Lukaku in ottima forma.

L’articolo Verso Inter-Fiorentina: Inzaghi rilancia i titolarissimi con Handanovic, dubbio in attacco proviene da Notizie Inter.

