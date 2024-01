Cesare Prandelli ha detto la sua sull’imminente derby d’Italia tra Inter e Juve, in programma il 4 febbraio: le sue dichiarazioni

In diretta su Tv Play, Cesare Prandelli si proietta al derby d’Italia del 4 febbraio tra l’Inter e la Juve, esprimendo il suo pensiero sull’importanza del match e sulla pressione che ne scaturisce.

INTER JUVE – «Derby d’Italia È una partita molto importante per la Juve ma non per l’Inter. Sarà una partita molto bella ed entusiasmante. L’Inter è molto più forte, ma la Juve ha trovato la sua sicurezza. È più compatta. Sarà una partita da vedere soprattutto dal punto di vista tattico. Se Inzaghi o Allegri cambieranno qualcosa, sarà un momento di grande interesse calcistico. non vedo l’ora di vederla. Pressione tutta su Allegri? Esatto, perché l’Inter deve anche recuperare una partita»

