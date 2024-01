Un giocatore bianconero rischia di non prender parte al derby d’Italia tra Inter e Juve, in programma il 4 febbraio: cosa filtra

C’è il rischio che anche Weston McKennie possa saltare Inter Juve?

L’americano è uscito malconcio dal campo l’altra sera, colpito duramente da Cacace durante la partita dei bianconeri contro l’Empoli, anche se è rimasto in campo per tutti i 90 minuti.

Le sue condizioni saranno valutate al ritorno agli allenamenti, previsto per domani. Tuttavia, considerando anche le non perfette condizioni di Rabiot, in casa bianconera si farà il possibile per avere l’ex Schalke a disposizione a San Siro.

