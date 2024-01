Ci siamo: domani sera alle 20 italiane a Ryad ci sarà la seconda semifinale della nuova SuperCoppa italiana.

Domani sera l’Inter vincitrice della Coppa Italia 2022/23 sfiderà la Lazio seconda classificata nella Serie A della stessa stagione in una gara valida per la semifinale della SuperCoppa italiana. Stasera invece ci sarà Napoli-Fiorentina; le partite si giocano in gara secca ed in caso di parità ai tempi regolamentari si andrà direttamente ai calci di rigore.

Mattia Zaccagni

Le probabili

Secondo Sky Sport quelli che sono notoriamente i titolari dell’Inter sono i maggiori indiziati a partire dal primo minuto anche domani ma Inzaghi avrebbe diversi dubbi in varie zone di campo. Innanzitutto Bisseck ambisce al posto di Pavard in difesa e lo stesso vale anche per Frattesi; le certezze sono Calhanoglu in regia oltre agli attaccanti Lautaro Martinez e Thuram. Sulle fasce Dumfries e Dimarco dovrebbero essere titolari, l’olandese ha riposato nell’ultima gara di campionato ed in generale non attraversa un buonissimo periodo. Nella Lazio Sarri dovrebbe rinunciare almeno inizialmente ai pezzi da 90 Luis Alberto ed Immobile: pressoché certo che il capitano parta dalla panchina. In difesa Patric non ha ancora risolto un problema alla spalla accusato nell’ultimo match di campionato mentre in avanti l’ipotesi più accreditata prevede Felipe Anderson schierato come falso nove; ecco le probabili formazioni.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All.: Inzaghi.

LAZIO (4-3-3),: Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Vecino; Isaksen, Felipe Anderson, Zaccagni. All.: Sarri.

