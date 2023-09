Il derby tra Inter e Milan arriva subito dopo la sosta delle nazionali: ecco il minutaggio dei calciatori delle rispettive squadre

Tutto pronto per Inter Milan, sfida attesissima in programma al rientro dalla sosta nazionali. Sono in molti i calciatori nerazzurri e rossoneri ad essere stati impegnati: ecco il loro minutaggio, calcolato da Calciomercato.com.

Sul fronte nerazzurro: 82 minuti per Lautaro, 135 per Calhanoglu, 45 per de Vrij, 175 per Dumfries, 139 per Asllani, 45 per Cuadrado, 90 per Sanchez, 90 per Sommer, 70 per Pavard, 90 per Thuram, 44 per Agoume, 117 per Arnautovic, 174 per Barella, 180 per Bastoni, 140 per Dimarco e 90 per Frattesi.

Sul fronte rossonero: 26 minuti per Giroud, 180 per Maignan, 180 per Theo Hernandez, 135 per Pulisic, 180 per Musah, 137 per Leao, 100 per Kjaer, 180 per Krunic, 70 per Reijnders, 17 per Chukwueze, 15 per Okafor e 4 per Jovic.

L’articolo Verso Inter Milan, chi arriva più stanco dopo la sosta nazionali: i minutaggi proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG