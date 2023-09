Inter-Milan, lo chef Oldani: «Lautaro? Simbolo di questa squadra» Le parole del cuoco

Davide Oldani, noto chef e tifoso nerazzurro, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dell’imminente derby tra Inter e Milan.

DERBY- «L’Inter per me viene da una stagione incredibile, Marotta e Ausilio stanno facendo un lavoro straordinario, e quest’anno hanno dato una marcia in più con i nuovi acquisti»

SIMBOLO INTER- «Lautaro, per me non è solo un grandissimo giocatore, ma anche una bandiera. Tutti mi dicono che è il vero leader dello spogliatoio, in lui vedo un attaccamento alla maglia e un rapporto con la città straordinari; spero rimanga ancora a lungo»

LUKAKU- «Mi manca Assolutamente no, onestamente non ho memoria di un cambio di rotta del genere nella storia del calcio. Il suo comportamento è stato inaccettabile, L’Inter lo ha aspettato per una stagione e lui ha ringraziato andandosene»

