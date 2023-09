Ex Inter, Vidal sul Real Madrid: «Contro di loro ho subito tantissime rapine» Le parole del centrocampista cileno

Intervenuto sul canale Twitch di ‘La Cobra’, l’ex Inter, Arturo Vidal, ha espresso il suo parere sulle numerose sfide contro il Real Madrid.

LE PAROLE- «Nel loro stadio è stata una partita terribile. La prima è stata molto strana… Avremmo potuto vincere due Champions League. C’è molta pressione. A volte non so in quale partita si è verificata una controversia specifica contro il Real Madrid…Contro il Real Madrid ho vissuto così tante rapine nella mia carriera che a volte dimentico i dettagli»

L’articolo Ex Inter, Vidal sul Real Madrid: «Contro di loro ho subito tantissime rapine» proviene da Inter News 24.

